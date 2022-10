Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Reifen in Lauingen zerstochen?

Ein junger Mann wurde angeblich bei der Tat beobachtet. Die Dillinger Polizei ermittelt.

Die Reifen eines blauen Peugeots sind am Donnerstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in Lauingen zerstochen worden. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Weisinger Straße. Ein 33-jähriger Dillinger, der den Vorfall mitbekam, bezichtigte einen 38-jährigen Lauinger.

Platzverweis in Lauingen

Beide waren während der Anzeigenaufnahme vor Ort. Hierbei wurde der 33-jährige Dillinger derart ausfallend, dass er mit einem Platzverweis vom Parkplatz geschickt werden musste. Zur Tat und den Anschuldigungen müssen nun weitere Ermittlungen geführt werden. An den Pkw-Reifen entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)