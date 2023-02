Polizei verzeichnet mehrere Einsätze beim Lauinger Hexentanz

Pöbeleien, Streit und ein Kokainfund: Bei der Party nach dem Hexentanz in Lauingen muss die Polizei mehrmals einschreiten. Danach wird sogar eine Wohnung durchsucht.

Der Marktplatz war voll, die Stimmung gut. Am Donnerstagabend haben in Lauingen mehrere Tausend Menschen den Hexentanz gefeiert. Dabei kam es laut Pressebericht der Dillinger Polizei auch zu mehreren Zwischenfällen. So verlief der Abend aus Sicht der Sicherheitskräfte.

Ein 31-jähriger Holzheimer versuchte zu Beginn der Veranstaltung gegen 20 Uhr, über eine Seitentür ins Lauinger Rathaus zu gelangen. Dies konnte jedoch von einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter beobachtet werden, woraufhin der 31-Jährige kontrolliert wurde. Dabei beleidigte er einen Mitarbeiter sowie eine Passantin sowie die hinzugerufenen Polizeibeamten. Nach Aufnahme seiner Personalien wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen sowie eine Flasche Alkohol, die er verbotenerweise im Rucksack mit sich führte, abgenommen. Keine halbe Stunde später fiel der 31-Jährige laut Polizei erneut auf, nachdem er versucht hatte, mit einer neu erworbenen Flasche Alkohol auf das Festgelände am Marktplatz zu gelangen. Zweimal wurde ihm jedoch an den verschiedenen Eingängen das Betreten verwehrt, woraufhin der Mann erneut Beleidigungen ausstieß und durch die Sperre auf das Veranstaltungsgelände davonrennen wollte. Da er weiterhin belehrungsresistent blieb, musste er anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Nach dem Hexentanz randalierte ein Mann in der Zelle

Bei einer Kontrolle im Einlassbereich an der Brüderstraße gegen 22.20 Uhr stellten Beamte der Polizei Dillingen bei einem 31-jährigen Mann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln fest. Hierbei handelte es sich um Amphetamin und Kokain. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde daraufhin außerdem die Wohnung des 31-Jährigen nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Dort konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 0.50 Uhr kam es am Rathausplatz zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem 19-Jährigen, beide aus dem Landkreis Dillingen. Dabei schlug der 37-Jährige seinem Kontrahenten auf die Wange, wobei der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille. Warum es zur Auseinandersetzung kam, müssen nun weitere Ermittlungen ergeben. Zu einem weiteren Polizeigewahrsam kam es gegen 2.50 Uhr am Oberanger. Dort pöbelte ein 24-jähriger Dischinger aggressiv die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an und zeigte sich auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig. Daher musste er schließlich in Schutzgewahrsam genommen werden. Aus Frust über den vorzeitigen Abbruch randalierte der 24-Jährige schließlich in seiner Zelle und beschädigte diese. Insgesamt wurden bis 3.30 Uhr sechs Polizeieinsätze verzeichnet sowie diverse Einsätze und medizinische Versorgungen von alkoholisierten Personen. (AZ)