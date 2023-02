Lauingen

vor 25 Min.

Polizei zum Hexentanz in Lauingen: "Sehr friedlich, sehr erfolgreich"

Mehr als 3500 Menschen haben am Gumpigen Donnerstag beim Hexentanz in Lauingen gefeiert.

Plus Mehr als 3500 Menschen feiern im Lauinger Hexenkessel. Die Veranstalter sind voll zufrieden. Auch die Bilanz der Polizei fällt positiv aus.

Von Jonathan Mayer

Als die Puppe von Barbara Schwertgoschin in Flammen aufgeht, beginnt in der Lauinger Innenstadt die Party. Der Marktplatz war am Donnerstagabend voll, überall tanzten und feierten Hexen und andere verkleidete Gestalten. So viel wie am Donnerstagabend war beim Hexentanz lange nicht mehr los. "Wir können uns definitiv nicht beschweren", sagt Laudonia-Präsident Fabian Löhrer am Tag danach. Aus seiner Sicht war der erste Hexentanz seit der Corona-Pause ein voller Erfolg. Und das gelte nicht nur für den Abend, sondern auch für den Kindernachmittag auf dem Marktplatz. Löhrer schätzt, dass heuer sogar mehr Menschen da gewesen seien, als in den Jahren vor Corona. Mehr als 3500 seien es zwischenzeitlich gewesen.

