Polizeieinsatz beim Hexentanz: Beamte nehmen Mann in Lauingen in Gewahrsam

Ein 30-Jähriger wird beim Hexentanz in Lauingen aus einem Lokal verwiesen. Nach einem Gerangel rückt die Polizei an.

Dem Pressebericht der Polizei Dillingen zu urteilen, verlief der Hexentanz in Lauingen am Donnerstagabend ziemlich ruhig. In der Medieninformation vom Freitag findet sich nur ein Bericht über die Faschingsveranstaltung: Demnach wurde gegen 23.20 Uhr ein 30-jähriger Mann aus einem Lokal in der Ludwigstraße verwiesen. Nachdem es hierbei zu einem Gerangel mit einem Security-Mitarbeiter gekommen war, wurden Beamte der Polizeiinspektion Dillingen zur Sachverhaltsklärung gerufen. Da der 30-Jährige einem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leisten wollte, wurde er anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auf der Polizeidienststelle wurden die eingesetzten Beamten bespuckt und beleidigt. Zudem werden Ermittlungen in Bezug auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geführt. (AZ)