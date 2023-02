Promiauflauf im T-Club: Rapperin Katja Krasavice kommt nach Lauingen

Derzeit macht die Künstlerin als DSDS-Jurorin und mit verbalen Angriffen gegen Dieter Bohlen Schlagzeilen. Am Samstag kommt Krasavice in den Lauinger T-Club.

Bunte Haare, viel Glitzer, noch mehr Make-up und ausgefallene bis kaum Kleidung: Das ist Katja Krasavice, eine deutsche Sängerin, Rapperin, Autorin und Social-Media-Star. Und aktuell mindestens zweimal in der Woche zur Hauptsendezeit im Fernsehen zu sehen. Derzeit macht die 26-Jährige als Jurorin bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" Schlagzeilen. Viel mehr noch damit, dass sie gegen Poptitan Dieter Bohlen wettert.

Am 11. Februar ist Katja Krasavice im T-Club in Lauingen

Mehr Aufmerksamkeit geht nicht – was auch Peter Hitzler freuen dürfte. Denn dem Inhaber des T-Clubs, das frühere Empire, ist es gelungen, dass Katja Krasavice nach Lauingen kommt. Diesen Samstag, 11. Februar, findet das Live-Event mit der berühmten Sängerin, die auch schon im TV-Format "Big Brother" zu sehen war, statt. "Das ist dingfest, die Zusage ist da", sagt T-Club-Chef Hitzler. Seit ein paar Tagen wird der Promigast nun auch über alle Kanäle der Diskothek angekündet – die ersten Fans der Künstlerin können es kaum glauben.

79 Bilder Heiße Party beim Grand Opening im T-Club Lauingen Foto: Harald Paul, Berthold Veh

Geplant ist, dass Katja Krasavice gegen Mitternacht live singt, dafür werde auf der Haupttanzfläche im Erdgeschoss eine zusätzliche Bühne aufgebaut. Und noch einiges mehr, wie Peter Hitzler lachend am Telefon sagt. Der Katalog an Vorschriften und Wünschen der Künstlerin ist dick. "Aber wir freuen uns, der Club wird voll. Die jungen Leute kennen sie alle, sie hat Millionen Fans", so Hitzler weiter. Wann genau die DSDS-Jurorin kommen wird, was alles geplant ist, könne er noch nicht sagen. Sei alles streng geheim und auch für die T-Club-Verantwortlichen teils dann eine Überraschung. Sicher sei nur: "Sie kommt."

Tickets für Katja Krasavice im Vorverkauf

Mit dem Stargast am kommenden Samstag soll eine Event-Reihe im T-Club eröffnet werden. Wie Chef Hitzler und Betriebsleiter Ansgar Wahl schon im Interview vor wenigen Wochen verraten haben, sollen künftig immer wieder Live-Auftritte im T-Club organisiert werden. Für die "Boss Bitch Night" – so das Motto am 11. Februar – gibt es Tickets im Vorverkauf auf Eventim sowie an der Abendkasse, wenn vorhanden. Alle weiteren Infos auch unter www.t-club.party.

Lesen Sie dazu auch