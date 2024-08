Radler beschimpft Autofahrer in Lauingen und richtet Schaden am Auto an

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagvormittag in Lauingen gekommen. Gegen 10 Uhr fuhr ein 74-jähriger Hyundai-Fahrer aus einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in die Dillinger ein. An der Einmündung zum Rosenmühlweg musste er aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender bisher unbekannter Fahrradfahrer fuhr auf den stehenden Hyundai auf und trat absichtlich gegen den Kofferraumdeckel des Wagens. Anschließend beschimpfte der Unbekannte den 74-Jährigen, fuhr über die rote Ampel und entfernte sich unerlaubt in den Rosenmühlweg.

Dillinger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Am Hyundai hatte er einen Schaden von etwa 1.500 Euro angerichtet. Der 74-Jährige beschrieb den Fahrradfahrer als etwa 35- bis 40-jährigen und circa 1,70 Meter großen Mann. Er trug einen Strohhut und war mit einem kurzärmligen Hemd und kurzer hellblauer Hose bekleidet. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)