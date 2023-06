Radler gegen Radler: Mann verletzt sich in Lauingen

Zwei Männer haben sich auf dem Radweg touchiert, dabei ist ein 62-Jähriger gestürzt. Der Unfallgegner ist einfach weitergefahren.

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Dienstag gegen 13.50 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen. Dort wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer, der den Radweg von Dillingen in Richtung Lauingen befuhr, von einem bislang unbekannten Radler rechts überholt. Dabei touchierte dieser den 62-Jährigen am Arm, der daraufhin zu Boden stürzte und sich den Arm brach.

Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Unfallgegner blieb nur kurz stehen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der unbekannte Radler fuhr weiter in Richtung Lauingen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)