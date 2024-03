Radler verursacht in Lauingen einen Unfall und flüchtet dann

In Lauingen kommt es zu einem Unfall, nachdem ein Radfahrer nicht aufgepasst hatte. Nun sucht die Polizei Dillingen Zeugen für den Vorfall.

Am Montag ereignete sich in Lauingen eine Unfallflucht. Gegen 15.10 Uhr wollte ein 35-jähriger Renault-Fahrer von der Geiselina-Straße nach links in die Herzog-Georg-Straße einbiegen. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer fuhr aus Richtung Dillinger Straße kommend ungebremst in die Fahrerseite des Renault. Der Fahrradfahrer fuhr nach dem Aufprall unerlaubt weiter und beging Fahrerflucht.

Er hatte ein silbernes Damenrad

Am Renault verursachte er einen Schaden von rund 2.500 Euro. Der Autofahrer beschrieb den Fahrradfahrer wie folgt: etwa 160 cm groß, circa 15 bis 20 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarz-weißen Pullover, unterwegs mit einem silbernen Damenrad mit geschwungenem Lenker. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)