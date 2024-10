Radler von Auto in Lauingen angefahren

In Lauingen ist es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer gekommen. Gegen 6.45 Uhr befuhr der 34-jährige Radfahrer laut Polizei die Gundelfinger Straße stadteinwärts. Ein Autofahrer, der aus dem Karl-Deigendesch-Weg kam, übersah, so heißt es im Polizeibericht, beim Einfahren in den Einmündungsbereich den Radfahrer, der auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, und stieß gegen dessen Hinterrad. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Der Pkw-Fahrer hielt an und sprach mit dem gestürzten Radfahrer. Da der Radfahrer zunächst keine Verletzungen oder Schäden bemerkte, tauschten die Beteiligten keine Personalien aus.

Radler bemerkt Verletzung erst später und geht zur Polizei

Später bemerkte der 34-Jährige Schmerzen und begab sich ins Krankenhaus, wo eine Daumenfraktur festgestellt wurde. Daraufhin meldete er den Vorfall der Dillinger Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht gegen Unbekannt ein. Gesucht wird der Fahrer eines älteren, hellblauen VW. Zeugen des Vorfalls oder der noch unbekannte Unfallverursacher werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)