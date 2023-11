Radlerin fährt über Wiese in Lauingen und stürzt

Eine 77-Jährige fährt mit ihrem E-Bike über eine Wiese in Lauingen. Nach einem Sturz muss sie ins Krankenhaus.

Bei einem Sturz von ihrem E-Bike hat sich eine 77-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.55 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen leichte Verletzungen zugezogen. Beim Überqueren einer Wiese kam die Fahrradfahrerin aufgrund des matschigen Untergrunds alleinbeteiligt zu Fall, berichtet die Polizei. Sie musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht werden. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. (AZ)