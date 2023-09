Radlsommer: Lauingen radelt 59.391 Kilometer

Die Siegerehrung beim Stadtradeln findet auf dem Lauinger Marktplatz statt. Der aktivste Teilnehmer radelt 2482 Kilometer.

Der Lauinger Radlsommer 2023 fand am Wochenende seinen Abschluss mit der Siegerehrung der Aktion Stadtradeln und mit einer Fahrradrallye durch die Albertus-Magnus-Stadt. Lauingen will Fahrradstadt werden, der Radlsommer war Teil der Aktionen zur Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK).

59.391 Kilometer in 4.698 Fahrten sind 16 Lauinger Teams mit 285 Aktiven innerhalb von drei Juliwochen geradelt. „Eine ganz starke Leistung und über 1000 Kilometer mehr als im Vorjahr“, betonte Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller bei der Begrüßung der Gewinner-Teams der Aktion Stadtradeln, die heuer zum zweiten Mal stattfand. Rund zehn Tonnen CO₂ sparten die Lauinger Radelnden ein, das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen CO₂-Speicherung von rund 1.000 Bäumen.

Strahlende Gesichter gab es beim erfolgreichsten Team, den Handballern der HSG Lauingen-Wittislingen. Sie holten Gold in der Kategorie mitgliedstärkstes Team mit 69 Radelnden, gefolgt von Silber für die Leistung von 12.050 Radkilometern. Eric Mair und Christian Rommel kündigten an, nächstes Jahr „noch einen draufzusetzen“. Die Handballer nutzten das Stadtradeln als Teil ihrer Saisonvorbereitung und verdoppelten heuer – gegenüber dem Vorjahr – sowohl ihre Teamgröße als auch die Anzahl der geradelten Kilometer.

Urkunden, Preise und neue Klimabäume

585 Kilometer mehr als die Handballer schafften nur die Radler der Abteilung Ski und Bike: Mit 12.635 Kilometern sicherten sich die 26 Teilnehmenden Platz eins als radlaktivstes Team. Pro Teammitglied machte das 486 Kilometer, dafür gab es Bronze. Mit bei Ski und Bike dabei war als insgesamt ältester Aktiver der 83-jährige Albert Specker. Er allein radelte während der dreiwöchigen Aktion 1886 Kilometer, sein gesamter Kilometerstand im Jahr 2023 liegt aktuell bei rund 15.000 Kilometern, und das ohne E-Bike. Für diese ausgezeichnete Leistung gab es Silber als bester Einzelradler, Gold ging in der Kategorie an Siggi Kluge mit 2482 Kilometern.

Bürgermeisterin Katja Müller mit Eric Mair und Christian Rommel von der HSG Lauingen-Wittislingen (von links). Foto: Heike Siebert

Erstmals mit dabei waren die Lauinger Schulen. Auf Anhieb holte sich die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule mit 45 Aktiven Rang Silber als zweitgrößte Gruppe. Das Offene Team mit 30 Radelnden und 9722 zurückgelegten Kilometern nahm zweimal die Auszeichnung Bronze mit nach Hause. Mit ingesamt vier aktiv Radelnden gewann das Team Plattfuß den 1. Platz als radlaktivste Gruppe pro Teammitglied mit 2601 Gesamtkilometern. Katja Müller bestätigte, dass auch in diesem Jahr als Dankeschön für die vielen Radkilometer erneut Klimabäume im Stadtgebiet gepflanzt werden.

Eine Fahrradrallye quer durch Lauingen

Parallel zur Siegerehrung führte eine Fahrradrallye quer durch das Lauinger Stadtgebiet. An sechs Stationen galt es, altersgerechte Fragen für die kleinen und großen Radler zu beantworten und Stempel abzuholen. Als Erste mit allen Stempeln zurück waren Malte Frank und Toni Winkler. Dafür spendierte die Stadt Lauingen den beiden, wie auch allen anderen Teilnehmenden mit voller Stempelzahl, eine backfrische Radlbreze von Himmelbäck Lenzer und ein alkoholfreies Getränk von Braumadl. Hochradfahrer Bernd Hirner und ein buntes Kinderprogramm machten das Radlfest komplett. (AZ)