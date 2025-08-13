Raub in Lauingen: Mann greift 61-Jährigen an und flüchtet

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, ist es bereits am Samstagabend zu einem Raub in Lauingen gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut den Beamten in der Gundelfinger Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße. Zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr verletzte demnach ein 27-jähriger Mann einen 61-Jährigen und entwendete mehrere Gegenstände.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe man den Mann dann wenig später im Lauinger Stadtgebiet erwischt. „Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand“, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Zudem fanden die Beamten bei ihm die geraubten Gegenstände. Der 27-Jährige wurde daraufhin in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Raub in Lauingen: Beute im niedrigen dreistelligen Bereich

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird dennoch gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefon 09071/560 zu melden. (chbru/AZ)