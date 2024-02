Realschule Lauingen gewinnt Französisch-Wettbewerb erneut

Die Donau-Realschule in Lauingen nimmt an dem bayernweiten Wettbewerb teil - und setzt sich gegen 145 Klassen aus ganz Bayern durch.

Ende Januar stand wieder der deutsch-französische Friedenstag an und somit auch der Französisch-Wettbewerb, der Internet-Teamwettbewerb des "Institut Français". Hierbei messen sich Realschulen und Gymnasien aus ganz Bayern und stellen ihre Französischkenntnisse je nach Niveaustufe unter Beweis.

Die Donau-Realschule Lauingen nimmt jedes Jahr an diesem Wettbewerb teil. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler drei Stunden Zeit, sich bei einem klassischen französischen Frühstück mit der französischen Sprache und Kultur auseinanderzusetzen, indem Fragen zur Geschichte, Frankophonie, zum Sport oder Grammatik beantwortet werden.

Im Schuljahr 2021/2022 erzielte die damalige 7c den ersten Platz in ganz Bayern. Voller Tatendrang war auch in diesem Schuljahr der Sieg das einzige Ziel. Die diesjährige 9c teilte sich selbstständig in Teams ein und überprüfte die Lösungen der Mitschülerinnen und Mitschüler mehrmals, bevor die Antworten final abgeschickt wurden.

In diesem Jahr nahmen in deren Niveaustufe 145 Realschulklassen in Bayern teil und die Klasse 9c schaffte es erneut, den Sieg nach Lauingen zu holen. Voller Stolz teilten Direktor Peter Hüttl und Französischlehrer Stephan Kraus-Tofalvi das Ergebnis der Klasse mit. „Je suis fier der vous.“ (Ich bin stolz auf euch.) war das Erste, was Stephan Kraus-Tofalvi sagen konnte. Aber auch die drei anderen Klassen schnitten sehr gut ab und platzierten sich im oberen Viertel. (AZ)