Sachbeschädigungen: Polizei sucht Zeugen in Lauingen und Reistingen

In Lauingen wird eine Eingangstür mutwillig zerstört, in Reistingen ist wohl ein Autokratzer unterwegs gewesen.

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Täter die Tür eines Lauinger Wohnhauses demiliert. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, meldete ein 54-jähriger Mann aus Lauingen die Sachbeschädigung an der Haustür seines Wohnanwesens im oberen Schanzweg. Das Glas der Tür muss zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr vermutlich mit einem Stein oder gezielten Tritten beschädigt worden sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Langer Lackkratzer in Reistingen

Im Zeitraum am Abend des Donnerstags, 8. Dezember, und Freitags, 9. Dezember, wurde ein im Bereich des Dorfplatzes in Reistingen abgestellter Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt. Der 49-jährige Besitzer aus Ziertheim stellte an der linken Seite des Fahrzeugs einen langen Kratzer fest. Der Kratzer wurde laut Polizei vermutlich mit einem spitzen Gegenstandeverursacht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Dillingen um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/56-0.

