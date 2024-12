Riesiger Turm am AKW Gundremmingen verschwindet: Entsteht in Lauingen Ersatz?

177 Meter ragt der sogenannte Meteo-Turm, knapp einen Kilometer vom Atomkraftwerk Gundremmingen entfernt, in die Höhe. Noch. Der Koloss aus Stahl und Beton, an dessen Spitze eine große rot-weiß-rote Radarkuppel angebracht ist, soll abgebaut werden. Für Rettungskräfte in der Region braucht es deshalb einen Ersatz. Und der soll südlich der Oberen Haidhofsiedlung zwischen Lauingen und Aislingen entstehen.

