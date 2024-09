Robert Dörle hat 524 Kinder in Lauingen getauft

Wer mit Robert Dörle spricht, ist schnell beim zentralen Thema seines Lebens – dem christlichen Glauben. Der Diakon ist zwar schon an die zwei Jahrzehnte im Ruhestand. Er hat die katholische Pfarrei St. Martin in Lauingen aber für eine lange Zeit geprägt. „Ich habe 524 Kinder getauft, das habe ich mir notiert“, sagt der Lauinger. Wieviele Beerdigungen und Wortgottesdienste er gehalten hat, habe er nicht aufgeschrieben. An diesem Montag feiert Robert Dörle nun seinen 90. Geburtstag.

