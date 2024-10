Robert und Anna Sapper schenken dem Becher in Lauingen neues Leben ein

Lauingen bekommt wieder ein echtes Wirtshaus. Das zumindest versprechen Bernd Schwenk, Anna und Robert Sapper. Das Paar ist bekannt als Betreiber des Biergartens beim Lagoi in Pfaffenhofen. Jetzt zieht es die beiden ins Herz der Herzogstadt. Sie werden künftig das frisch renovierte Wirtshaus Becher am Marktplatz betreiben. Und Robert Sapper kündigt schon an: „Wir wollen wiederbeleben.“

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Biergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis