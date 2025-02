Romani ante portas: Römer am Lauinger Albertus-Gymnasium

Icon Vergrößern Mit dem Rammbock lässt sich das Tor aufstoßen. Foto: Maria Zehentmeier Icon Schließen Schließen Mit dem Rammbock lässt sich das Tor aufstoßen. Foto: Maria Zehentmeier

An den Iden des Februar im Jahr 2778 ab urbe condita (nach Gründung der Stadt Rom) – also am Donnerstag, 13. Februar 2025 – trafen die römischen Soldaten Marcus (Markus Koppenberger), Arnoldus (Arnold Schromm) und Oliverius (Oliver Schromm) zusammen mit der römischen Dame Renata (Renate Koppenberger) in der Provinz Raetia ganz in der Nähe des ehemals berühmten Heilbades Phoebiana am Lauinger Albertus-Gymnasium ein.

Zusammen mit dem P-Seminar Latein erweckten sie dort vor Grundschulkindern und Schülerinnen und Schülern der Unterstufe des Gymnasiums die Antike zum Leben. Soldaten führten den Kindern ihre Kampfausrüstung vor und gaben faszinierende Einblicke in ihren Alltag. Beim Training der Legionäre wurde mit einem Rammbock eine Festung erstürmt. Im Theater war die dramatische Bearbeitung der Äsopschen Fabel von den Bienen bei Jupiter zu sehen.

Historische Eisengallustinte wurde in Lauingen hergestellt

In der Schreibstube nebenan wurde historische Eisengallustinte hergestellt. Damit schrieben die Kinder danach hoch konzentriert einen lateinischen Spruch mit Rohrfedern auf einen Papyrusstreifen. Ihre winzige Schriftrolle verwahrten sie in einem kleinen Glasgefäß, das nach dem Vorbild des in Frankfurt gefundenen Silberamuletts als Anhänger getragen werden kann.

Kein Wunder, dass die Kinder zweieinhalb Stunden begeistert bei der Sache waren. Utinam Romani amici mox redituri sint! (Wir freuen uns, wenn unsere Freunde aus dem antiken Rom bald wiederkommen.) Maria Zehentmeier (Leiterin des P-Seminars)