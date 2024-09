Rund 2500 Euro teures Pedelec in Lauingen gestohlen

Bisher unbekannte Diebe haben in Lauingen ein Pedelec im Wert von circa 2500 Euro entwendet. Darüber informiert die Polizei. Am Freitag zwischen 16.15 und 17 Uhr hat sich die Tat auf einem Parkplatz in der Lauinger Johann-Röhm-Straße ereignet. Zur Beschreibung: Bei dem gestohlenen Modell handelt es sich um ein silber-schwarzes E-Bike der Marke Cube.

Das gestohlene E-Bike aus Lauingen ist silber-schwarz und vom Hersteller Cube

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahl eines Fahrrads aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)