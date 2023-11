Schlicht und modern: Das tragen Kommunionkinder 2024

Bei Mode Gmeinder in Lauingen fand eine besondere Modenschau statt - und das schon zum 33. Mal.

Seit nunmehr 33 Jahren lädt Mode Gmeinder in Lauingen im Herbst zu einer Modenschau ein - eine von und für die kleinen Kunden. Es geht um die Trends in Sachen Kommunionkleidung. Vorweg: Es wird schlichter, aber auch moderner. 150 Gäste, darunter viele Eltern, Großeltern, Geschwister und zukünftige Kommunionkinder, konnten insgesamt sechzehn Kleider und acht Anzüge bewundern, die die acht Mädchen und vier Jungen auf dem schön dekorierten Laufsteg in zwei Runden präsentierten.

Das Team um Mode Gmeinde, das sind Hedwig Wiedenmann, Elisabeth Richter, Frau Berchtenbreiter und Gabriele Stark, allesamt langjährige Mitarbeiterinnen, teilweise ab der ersten Stunde. Die Schwiegertochter, Doris Schultheiß, kümmerte sich um die Blumendekoration, während Enkelin Pia Schultheis (17 Jahre), seit sie drei Jahre alt ist, mitwirkt. Als Sechs- bis Zwölfjährige lief sie unter anderem mit anderen Kommunionkindern mit und präsentierte jedes Jahr die weißen Kleider. Seither unterstützt sie den Opa in der Moderation und Unterhaltung der Gäste. Alle Damen sind ein fester Bestandteil der jährlich stattfindenden Modenschau.

Laudiona Lauingen kümmerte sich um die Bewirtung

Während die Kinder im Umkleideraum aufgeregt darauf warteten, dass die Modenschau beginnt, wurden die Gäste durch die Mitglieder der Laudonia-Gesellschaft mit Kaffee und Kuchen gut versorgt. Jedes Kind durfte das Outfit präsentieren, das es im Vorfeld selbst ausgewählt hat. Die Mädchen und Jungen sollten sich nicht „verkleiden“, sondern Mode Gmeinder „kleidet“ die Kinder für ihren besonderen Tag zur Kommunion „ein“ - so der Tenor am Tag selbst.

Doch was sind nun die Trends für 2023/ 2024? Die Röcke der Kommunionkleider sind allesamt schlicht, während die Oberteile aus Spitze bestehen und jedes Kleid mit seinen eigenen kleinen Details heraussticht. Alle Kleider, die an der Modenschau präsentiert wurden, waren 7⁄8 lang. Bei den Jungen ist nach wie vor der klassische royal-blaue Anzug der Favorit schlechthin. Trends, wie die schwarze Edeljeans, kombiniert mit blauer Anzugsjacke und weißen Turnschuhen, kamen ebenfalls sehr gut bei den Buben an.