Schockanruf: Betrüger scheitert in Lauingen an Bankmitarbeiter

Eine Seniorin aus Lauingen hat einen Schockanruf erhalten. Sie sollte 10.000 Euro abheben, um Schaden abzuwenden. Ein Bankmitarbeiter vereitelte den Trickbetrug.

Ein Trickbetrüger ist am Dienstag nach Angaben der Polizei in Lauingen an einem aufmerksamen Bankmitarbeiter gescheitert. Eine Lauinger Seniorin hatte gegen 12 Uhr einen sogenannten Schockanruf erhalten.

Anrufer sagt, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei

Der Anrufer nutzte laut Polizeibericht eine unbekannte Nummer und erklärte der Seniorin, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Sie habe dabei schwere Verletzungen erlitten.

Bankmitarbeiter macht die Seniorin auf den Betrug aufmerksam

Die Lauingerin sollte nun 10.000 Euro abheben, um die Strafe abzuwenden und begab sich daraufhin zu ihrer Hausbank. Dort wurde sie schließlich von Bankangestellten auf den Betrug aufmerksam gemacht, so dass kein Schaden entstand. (pol)