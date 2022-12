Schülerin wird in Lauingen beleidigt, an den Haaren gezogen und getreten

Die 13-Jährige wird von zwei Mitschülerinnen attackiert und verletzt.

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Nikolaustag gegen 7.50 Uhr von ihren beiden 14- und 15-jährigen Mitschülerinnen in einer öffentlichen Schule in Lauingen zuerst beleidigt und danach an den Haaren gezogen, getreten und geschlagen worden.

Gegen die Mädchen wird ermittelt

Die 13-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Zudem wurden ein Kleidungsteil und ein Ohrring der 13-Jährigen beschädigt. Gegen die 14 und 15 Jahre alten Mädchen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)