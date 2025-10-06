Schuldenfrei und solide – Wie sich die Baugenossenschaft Lauingen behauptet

Bei der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Lauingen konnte Aufsichtsratsvorsitzender Armin Römer Mieter und Mitglieder, besonders den Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden Harald Lemmer, begrüßen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende präsentierte die Bilanzzahlen des Jahres 2024. Das Anlagevermögen wird nach den Abschreibungen noch mit 1,2 Millionen Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme beträgt rund 1,5 Millionen Euro. 142 Mitglieder mit 1493 Anteilen kommen auf der Passivseite zum Stehen. Erfreulich haben sich die Rücklagen mit 1,3 Millionen Euro entwickelt. Vorstandsvorsitzender Joachim Tratzmüller gab für den Vorstand den Bericht ab und führte aus, dass die Baugenossenschaft zu den kleineren Genossenschaften zählt. Trotzdem erhalten die Mitglieder jährlich einen umfassenden Vorstandsbericht, wie es für die Großen vorgeschrieben ist.

Die Baugenossenschaft in Lauingen ist eine der wenigen ohne Schulden

Im Geschäftsjahr befasste sich die Genossenschaft mit der Bewirtschaftung des vorhandenen Hausbesitzes. So wurden in den letzten zehn Jahren circa zwei Millionen für Modernisierung und Instandsetzung aufgewendet. Nach Beendigung der Restarbeiten sind alle Wohnungen an Zentralheizungen angeschlossen. Auch in Zukunft wird es die Hauptaufgabe der Genossenschaft sein, die Wohnungen zu modernisieren. Für dieses Jahr sind 100.000 Euro veranschlagt. Die Genossenschaft verfügt über 21 Miethäuser mit 73 Wohnungen, 18 Garagen und 31 Kfz-Stellplätzen. Leerstehende Wohnungen sind nicht zu verzeichnen. Nach Auszug der Altmieter werden renovierte, preisgünstige Wohnungen immer noch gesucht.

Der Wirtschaftsplan bis 2026 zeigt die Investitionssicherheit. Es werden nur Eigenmittel eingesetzt. Auf kräftige Mieterhöhungen wird verzichtet und der satzungsmäßige Auftrag ernst genommen, dass für die Mitglieder eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sichergestellt ist. Tratzmüller verwies auf die Tatsache, dass die Genossenschaft seit zwei Jahren keine Verschuldung mehr hat und unterstrich diese Nachricht mit dem Hinweis, dass damit die Gemeinnützige Baugenossenschaft Lauingen zum sehr kleinen Kreis in Bayern gehört.

Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand wurde bekannt gegeben, dass Bruno Steinle vom Aufsichtsrat erneut für weitere drei Jahre in den Vorstand berufen wurde. Bei den Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat wurde Armin Römer einstimmig und mit Beifall wiedergewählt.

Für das Jahr 2026 wurde angekündigt, dass der gesamte Hausbestand durch einen Energieberater begutachtet wird, um erforderliche Maßnahmen prüfen zu können. (AZ)