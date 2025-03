Schulsanitäter der Donau-Realschule – schwer im „Einsatz“

Mitte März bewiesen die Schulsanitäter der Donau-Realschule Lauingen einmal mehr ihre Einsatzbereitschaft und ihr Können. Ein vierköpfiges Team nahm am Leistungsentscheid der Schulsanitäter Schwabens teil und konnten dabei einige Teams hinter sich lassen. An verschiedenen Stationen zeigten sie ihr Fachwissen und meisterten erfolgreich einen Parcours mit einer Krankentrage. Besonders herausfordernd war der „Einsatz“ nach einem simulierten Reizgasangriff. Nur einen Tag später übernahmen die engagierten Schulsanitäter die Kinderbetreuung beim Schnuppertag. Unter anderem zeigten sie den Kindern, wie man eine bewusstlose Person auffindet und richtig reagiert. Am Samstag machten sich sieben Schulsanitäter mit ihrer Trainerin Stefanie Hoser auf den Weg zum Praxistag des Schulsanitätsdienstes Bayern nach Puchheim – organisiert von den Jugendverbänden der Hilfsorganisationen. Die lange Zugfahrt lohnte sich, denn die Veranstaltung war beeindruckend: Über 400 Teilnehmer und rund 150 Helfer waren vor Ort. In zwei Workshoprunden trainierten die Schulsanitäter unter anderem die Versorgung von Knochenbrüchen und die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ein Vortrag über Künstliche Intelligenz im Rettungswesen bot spannende Einblicke in die Zukunft der Notfallhilfe. Ein Highlight des Praxistages war die riesige Fahrzeugschau aller Blaulichteinheiten. Das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Malteser und viele weitere Organisationen präsentierten ihre Einsatzfahrzeuge: Unter anderem waren der Intensiv-Transportwagen, die Hundestaffel, der ASB-Wünschewagen und die Drohneneinheit der Malteser vor Ort. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich umfassend zu informieren. Die Schulsanitäter kehrten mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken zurück. Ihr Einsatz und ihre Lernbereitschaft sind ein wertvoller Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitschüler – die Donau-Realschule ist stolz auf ihr Team!

