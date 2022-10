Lauingen

vor 18 Min.

Sie macht das Absurde sichtbar: Kabarettpreis für Lucy van Kuhl

Die Musik-Kabarettistin Lucy van Kuhl erhielt am Samstag den "Schwäbischen Kabarettpreis 2020/21“ des Theaters in Frauenriedhausen (TiF) und begeisterte bei ihrem Auftritt das Publikum.

Von Hans Gusbeth

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Lucy van Kuhl an gleichem Ort zur gleichen Zeit ihren Auftritt hatte. Dazwischen, das Adverb könnte an dieser Stelle nicht treffender sein, liegen zwei Jahre Corona, zwei Jahre Abstinenz von Kultur, zwei Jahre Distanz und Abstand zum Publikum. Kurz: Zwei Jahre hartes Brot insbesondere für die Kleinkunstszene.

