Senior soll Kinder in Lauingen angeblich mit einer Waffe bedroht haben

Anwohner rufen in Lauingen die Polizei: Ein 80-Jähriger soll Kinder beschimpft und mit einer Waffe gedroht haben. Spezialkräfte überwältigen ihn Stunden später.

Ein 80-jähriger Mann befand sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in Lauingen in einer Ausnahmesituation. Die Dillinger Polizei informiert, dass ein Senior von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses erst lautstark spielende Kinder beschimpfte, während diese auf dem vorgelagerten Parkplatz spielten. Dabei habe der Senior augenscheinlich auch eine Faustfeuerwaffe in der Hand gehalten und gedroht, damit zu schießen.

Polizeieinsatz in Lauingen: Spezialeinsatzkräfte nehmen den Mann fest

Daraufhin wurden zahlreiche Streifen und Spezialkräfte zum Einsatzort gerufen. Nachdem der Senior erneut auf dem Balkon erschienen war, versuchten die Beamten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Dieser reagierte jedoch nicht auf Ansprache und ging wieder in seine Wohnung.

Gegen 23 Uhr wurde die Wohnungstür schließlich durch Beamte der Spezialkräfte gewaltsam geöffnet und die Wohnung durchsucht. Der Senior konnte dabei widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten keine Schusswaffen festgestellt werden, zudem stellte sich heraus, dass der über 80-jährige Senior aufgrund seines Alters stark schwerhörig war und dadurch die Anweisungen der Polizeibeamten nicht verstanden hatte.

Er wurde vorsorglich zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Verstoß nach dem Waffengesetz nicht festgestellt werden konnte, wird derzeit gegen den Senior wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt. (AZ)