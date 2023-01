Diese Lauinger haben eine besondere Verbindung zu Benedikt XVI.

Plus Die Lauingerin Cecilia Weber hat dem emeritierten Papst, der vor wenigen Tagen gestorben ist, vor vielen Jahren die Hand gereicht. Auch ihr Onkel hat ihn getroffen.

Das Bild ist rührend: Ein kleines, rothaariges Mädchen hält die Hand des Papstes. Um sie herum lächeln alle, es ist ein besonderer Moment. Einen, den Cecilia Weber in ihrem Leben nicht vergessen wird. Auch, wenn er schon viele Jahre zurückliegt und sie damals gerade zehn Jahre jung war. Die heute 25-Jährige aus Lauingen ist das Mädchen auf dem Bild. Sie hat 2008 den emeritierten Papst Benedikt XVI., der vor wenigen Tagen gestorben ist, getroffen, ihm die Hand geschüttelt und sogar den Fischerring geküsst. "Genau das sieht man auf dem Foto. Ich weiß noch, dass ich ziemlich aufgeregt war", erinnert sie sich.