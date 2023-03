Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Lauingen

Eine 19-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Samstag in Lauingen die Vorfahrt eines Autos übersehen. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

In Lauingen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Unfall gekommen, bei dem sieben Menschen verletzt wurden. Eine 19-Jährige hatte gegen 23 Uhr mit ihrem Auto die Max-Eyth-Straße in westliche Richtung befahren. An der Kreuzung zur Wittislinger Straße missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens.

In beiden Autos sitzen jeweils fünf Personen

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde das Auto der jungen Frau gegen ein Verkehrszeichen und eine angrenzende Umzäunung gelenkt. Beide Wagen waren mit jeweils fünf Personen voll besetzt. Insgesamt sieben Insassen erlitten bei dem Zusammenstoß leichtere Verletzungen, wie Prellungen und Schleudertraumata.

Der Sachschaden liegt bei etwa 25.000 Euro

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. (AZ)