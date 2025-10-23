Skibasar 2025 von Ski und Bike

Der Skibasar der Abteilung Ski und Bike des TV Lauingen findet am zweiten Novemberwochenende in der TV-Halle in Lauingen statt. Die Warenannahme ist am Freitag, 7. November, von 18 bis 19 Uhr. Verkauft werden die Waren am Samstag, 8. November, von 9 bis 10 Uhr. Der Erlös aus den verkauften sowie die nicht verkauften Waren können von 10 bis 11 Uhr abgeholt werden. Vor Ort unterstützen die Übungsleiter/innen bei der Wahl der Ausrüstung und bei der Anmeldung für alle Kurse und Fahrten für die Saison 2025/26. Eine Anmeldung ist zudem schon jetzt online unter www.skiundbike-lauingen.de möglich. (AZ)

