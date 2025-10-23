Icon Menü
Lauingen: Skibasar 2025 von Ski und Bike

Lauingen

Skibasar 2025 von Ski und Bike

In der TV Halle in Lauingen findet am zweiten Novemberwochenende das beliebte Event statt
Von Leonie Junghanns für Abteilung Ski&Bike des TV Lauingen
    Der Skibasar der Abteilung Ski und Bike des TV Lauingen findet am zweiten Novemberwochenende in der TV-Halle in Lauingen statt. Die Warenannahme ist am Freitag, 7. November, von 18 bis 19 Uhr. Verkauft werden die Waren am Samstag, 8. November, von 9 bis 10 Uhr. Der Erlös aus den verkauften sowie die nicht verkauften Waren können von 10 bis 11 Uhr abgeholt werden. Vor Ort unterstützen die Übungsleiter/innen bei der Wahl der Ausrüstung und bei der Anmeldung für alle Kurse und Fahrten für die Saison 2025/26. Eine Anmeldung ist zudem schon jetzt online unter www.skiundbike-lauingen.de möglich. (AZ)

