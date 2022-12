Lauingen

So ist die ersten Nacht im neuen T-Club in Lauingen

Draußen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad, drinnen eine heiße Party: Etwa 2000 Gäste kamen am Samstagabend zur Eröffnung des T-Clubs in Lauingen.

Plus Der T-Club im Lauinger Norden ist eröffnet: Die Resonanz am Samstag zeigt, dass die Großraum-Diskothek sehnlichst vermisst wurde. Einer steht dabei im Mittelpunkt.

Von , Harald Paul Berthold Veh , Harald Paul

In der "Main-Area", dem Herz der neuen Lauinger Diskothek, dominieren R&B- und Techno-Klänge, oben im Party-Stadl laufen für das gesetztere Publikum Oldies wie "Skandal im Sperrbezirk": Die Eröffnung des T-Clubs am Samstagabend im Norden der Herzogstadt ist für viele eine Art Familientreffen. Für die Höchstädterin Simone Bschorer trifft dies nicht nur in übertragenem Sinn zu, die Stadträtin ist mit ihrer Familie zum Start des neuen Disco-Zeitalters in Lauingen angerückt. "Endlich rührt sich wieder was im Landkreis Dillingen", freut sich Bschorer. Und dies spiegelt die Stimmungslage der meisten Gäste wider. Gegen 23 Uhr, zwei Stunden nach der Eröffnung, tummeln sich bereits knapp 2000 Besucher und Besucherinnen in dem Musikpalast. Und immer noch passieren weitere Disco-Fans den Eingang zum T-Club.

