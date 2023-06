Lauingen

So könnte die Lauinger Grund- und Mittelschule in Zukunft aussehen

So könnten Grund- und Mittelschule in Lauingen zukünftig aussehen: Ein Planer empfiehlt, den Verbindungsbau abzureißen und an dieser Stelle zwei neue Anbauten zu errichten.

Plus Die Lauinger Grund- und Mittelschule muss dringend saniert werden. Jetzt gibt es dafür ein erstes Konzept. Für Mittelbau und Hallenbad sieht es schlecht aus.

Von Philipp Nazareth

"Durchwachsen" ist so ein Wort, das bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend öfter fällt. Auch von einem "erheblichen Sanierungsbedarf" ist die Rede, in manchen Fällen sei sogar "nichts mehr zu retten". Dass sich die Grund- und Mittelschule in Lauingen in keinem besonders guten Zustand befindet, ist keine Neuigkeit. Die ältesten Gebäude der Mittelschule stammen aus den frühen Fünfzigerjahren. Eben deshalb hat die Stadt ein Planungsbüro damit beauftragt, Ideen für einen möglichen Umbau zu entwickeln. Ingenieur Albert Schmid stellt das Konzept am Dienstagabend den Mitgliedern des Stadtrats vor. Er schlägt vor, den bisherigen Mittelbau abzureißen und die Grund- und Mittelschule mit neuen Gebäuden zu erweitern. Auch für das stillgelegte Hallenbad sieht er keine Zukunft.

Schmid hat die Lauinger Schulen samt Turnhalle für das angefragte Nutzungskonzept einmal auf den Kopf gestellt. Seine gut 120-seitige Präsentation lässt erahnen, wie die Zukunft der Gebäude im Herzen Lauingens aussehen könnte. Grundschulrektorin Irmgard Daub wird am Ende sagen, sie sei "geflasht von den vielen Zahlen". Auch die Stadträtinnen und -räte haben viele Fragen, unter anderem, wieso die Lauinger Schule nicht gleich komplett neu gebaut werden soll. Das Nutzungskonzept von Schmid sieht nämlich lediglich einen Umbau vor. Ein Umbau, der in Summe 32 Millionen Euro kosten könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

