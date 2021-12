Lauingen

vor 1 Min.

So lieben Lauinger ihr Martinsmünster

Plus Bischof Bertram Meier feiert mit den Gläubigen den Abschluss des Festjahres „500 Jahre Martinsmünster“ und erinnert an die Heiligsprechung des Albertus Magnus vor 90 Jahren. Die Kirche hält er für „überlebensrelevant“.

Von Berthold Veh

Das Äußere des Lauinger Martinsmünsters steht ein wenig im Gegensatz zu dem großen Fest, das die Pfarrgemeinde St. Martin am dritten Adventssonntag feiert: Am Glockenturm ist Putz abgebröckelt, rundherum stehen Absperrungen. Die Stadt Lauingen will sich aus einer jahrhundertealten Verpflichtung befreien und für den Bauunterhalt nicht mehr bezahlen, deshalb steht die bereits beschlossene Sanierung noch aus. Mit dem Bistum Augsburg laufen Gespräche. Als Bischof Bertram Meier nach seinem Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus vor der Stadtpfarrkirche auftaucht, zeigt er sich zuversichtlich. „Wir werden da eine gemeinsame Lösung finden“, sagt der Bischof gegenüber unserer Redaktion.

