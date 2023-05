So machen Sie ihr Rad in Lauingen fit für den Frühling

Bei der ersten Aktion des Lauinger Radlsommers können die Besucher ihr Fahrrad checken und codieren lassen. Welche Aktionen noch geplant sind.

Die milden Temperaturen laden ein, endlich wieder auf das Fahrrad aufzusteigen und kräftig in die Pedale zu treten. Fahrradfahren ist gesund, macht Spaß und hat gegenüber Autofahren den großen Vorteil, insbesondere auf kurzen Strecken, schneller zu sein. Und gerade im Donautal ist die Auswahl an schönen Strecken schier unerschöpflich. Ist das Fahrrad immer gut gepflegt worden, reicht meist etwas Luft in den Reifen und neues Öl auf die Kette. Doch wenn das nicht genügt, sollte vor der Saisonpremiere der Drahtesel einmal gründlich durchgecheckt werden.

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Firma Bike&Tec bietet die Stadt Lauingen als Auftakt zum Radlsommer am Samstag, 6. Mai, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, auf dem Lauinger Marktplatz einen für ihre Bürger kostenlosen Radlcheck an. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Rathausfoyer statt. Der Check beinhaltet auch Kleinreparaturen wie Kette ölen, Lampen, Bremsen oder Sattel einstellen und Schrauben wechseln. Ebenfalls anwesend sein wird an diesem Tag die Verkehrswacht, der ADFC und die beiden Lauinger Radsportgruppen.

ADFC graviert in Lauingen Code in Fahrräder

Es wird darum gebeten, die Fahrräder nicht extrem verschmutzt mit zum Check zu bringen. Soweit Ersatzteile vor Ort sind, können diese direkt erworben werden. Für alle anderen Maßnahmen ist ein Termin in der Werkstatt zu vereinbaren. Gegen Gebühr können die Fahrräder beim ADFC mit einem Code graviert werden, der die Zuordnung bei Verlust oder Diebstahl erleichtert.

Im Rahmen des Lauinger Radlsommers steigt dann vom 8. bis 28. Juli wieder die Aktion Stadt und Schulradeln. "Fit for Bike" ist dann am 29. Juli geplant. Für den 23. September steht das Abschlussradeln mit Fahrradrallye in und um Lauingen auf dem Programm.

