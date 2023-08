Lauingen

So leben Geflüchtete im Flüchtlingszelt in Lauingen

So sieht es im Inneren des Flüchtlingszelts in Lauingen aus: rechts die Schlafkabinen, links Spiel- und Essbereich.

Plus Seit Wochen sorgt die Unterkunft für Geflüchtete an der Dillinger Straße in Lauingen für Gesprächsstoff. Nun sollen die ersten Menschen ankommen. Was sie erwartet.

Von Jonathan Mayer

Stabile graue Platten führen über nassen Kies und Erde zum Zelt an der Dillinger Straße. Draußen grüßen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Drinnen wartet schon Fabian Herzog von den Johannitern mit breitem Grinsen. Noch ist die Halle, die Platz für 120 Menschen bietet, leer. Nur eine Handvoll Helfer ist da. Schon kommenden Dienstag wird sich das voraussichtlich ändern. Dann werden 20 bis 30 Ukrainerinnen und Ukrainer hier unterkommen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Wie leben sie in dem Zelt, das für so viel Gesprächsstoff sorgt?

16 Quadratmeter und eine Steckdose für sechs Personen. So sieht es in vielen Schlafräumen aus. Foto: Jonathan Mayer

Hallenmanager Herzog führt herum: Der Boden ist mit Spanplatten belegt, ein blauer Teppich führt durch die Halle. Das weiße Zeltdach ist alles, was zwischen dem Innern und dem derzeit so wechselhaften Wetter steht. Als es ruhig ist, hört man einen kurzen Regenschauer aufs Dach niederprasseln. Gleich neben dem Eingang stapeln sich in einem abgetrennten Lagerbereich Matratzen und Decken. Das Regal ist voll mit Zahnbürsten, Windeln und anderen Hygieneartikeln. Diese werden am Dienstag ausgegeben, wenn die ersten Menschen ankommen. Gegenüber sitzt der Sicherheitsdienst und sorgt dafür, dass nur diejenigen reinkommen, die hier auch reingehören. Es komme immer wieder vor, dass neugierige Passanten einen Blick ins Zelt werfen wollen, erzählt Herzog. Doch die müsse man wegschicken.

