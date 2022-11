Lauingen

vor 17 Min.

So soll die Wirtschaft in Lauingen gestärkt werden

Plus Lange war die Wirtschaftsinitiative vor allem für die Lauinger Messe bekannt. Mit einigen neuen Projekten soll jetzt noch mehr Leben in die Geschäfte kommen.

Von Jonathan Mayer

Die Lauinger Wirtschaftsinitiative hat in den kommenden Monaten einiges vor. Gemeinsam will der Vorstand in der Herzogstadt Neues bieten und so die Wirtschaft ein Stück voranbringen. Dazu hat man sich einiges einfallen lassen, um auch wieder mehr Menschen in die Geschäfte zu locken und wichtige Themen anzugehen. Ein Überblick.

