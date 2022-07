Lauingen

19.07.2022

So stehen die Lauinger zum geplanten Flutpolder im Auwald

Plus Lauinger Stadträte diskutieren über den geplanten Flutpolder im Auwald bei Helmeringen. Eine eigeneStellungnahme zum Raumordnungsverfahren gibt der Ausschuss allerdings nicht ab.

Von Brigitte Bunk

Wer will, kann noch bis zum 21. Juli auf der Homepage der Stadt Lauingen die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren „Flutpolder Helmeringen“ anschauen. Auch die zu den weiteren Rückhalteräumen des Aktionsprogramms Hochwasserschutz Schwäbische Donau im Landkreis Dillingen in den Bereichen Bischofswörth/Christianswörth, Neugeschüttwörth und Zankwert. Die Stadt Lauingen soll sich spätestens bis zum 1. August dazu äußern, allerdings verfasste der Bau- und Umweltausschuss diese Stellungnahme nicht in seiner Sitzung.

