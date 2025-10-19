So steht es um das Lauinger Wärmenetz

Die Stadt Lauingen baut in Kooperation mit der Firma GP Joule ihre Wärmeversorgung aus – und das ab kommendem Jahr. Das hat der Stadtrat jüngst in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen. Vorausgegangen war ein Auswahlverfahren, das bereits im Mai mit einer Markterkundung begann und nun seinen Abschluss gefunden hat. Bürgermeisterin Katja Müller wird in einer Pressemitteilung zitiert: „Während andere noch planen, fangen wir aktiv mit dem Ausbau an.“

Die Stadt Lauingen tut mehr als von ihr verlangt

Anfang nächsten Jahres sollen in der Donaustraße und der Rosenstraße die Leitungen für die Wärmeversorgung verlegt werden – zeitgleich zur dort geplanten Straßensanierung. „Natürlich wird die Stadtverwaltung und GP Joule schnellstens mit den Anwohnern dieser beiden Straßen sprechen – damit auch alle, die ans Netz anschließen möchten, genug Zeit für ihre Entscheidung haben“, so Müller. Noch dieses Jahr soll in der Stadthalle eine Auftaktveranstaltung stattfinden.

Die Energiewende funktioniert nicht ohne Wärmewende, heißt es in der Pressemitteilung, in der von „unkonventionellem Vorgehen“ der Stadt die Rede ist. Gemeinsam mit der RPV Kommunalberatung habe man einen Weg gefunden, schneller, zielgerichteter und verlässlicher zu einem tatsächlichen Netzbau zu kommen. „Wir schärfen freiwillig nach“, so Müller. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch auf Planungssicherheit.

Grundsätzlich wäre die Stadt gesetzlich lediglich verpflichtet, bis zum Jahr 2028 eine sogenannte kommunale Wärmeplanung fertigen zu lassen. Die Suche nach einem Betreiber würde dann erst nach diesem Zeitpunkt beginnen und der tatsächliche Netzbau würde sich nach hinten verschieben. Und das sei nur einer der Gründe für das Vorgehen der Stadt.

Wieso die Wahl auf GP Joule fiel

Die Stadt hat nun über ein Vergabeverfahren – bei dem zu Anfang acht Unternehmen beteiligt wurden – die Firma GP Joule aus Buttenwiesen zum Bau und Betrieb ihres Wärmenetzes ausgewählt. GP Joule zählt deutschlandweit zu den erfahrensten Firmen im Bereich Wärmenetze und hat der Stadt insgesamt das beste Komplettpaket angeboten. „Wir freuen uns auf die nächsten Schritte mit der Stadt Lauingen“, so Kevin Schwark, Projektleiter von GP Joule.

Die Stadt werde ihrer gesetzlichen Pflicht zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung nachkommen, aber eben als Ausbauplanung, die dann um einiges mehr Verbindlichkeit und Verlässlichkeit hergibt als die kommunale Wärmeplanung. „Wir überspringen die kommunale Wärmeplanung und gehen auf der Grundlage eines schlüssigen Ausbaukonzepts sofort in den Netzbau,“ so die Bürgermeisterin. (AZ)