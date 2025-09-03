So wird der Lauinger Gesangverein lebendig

Seit 1880 der Lauinger Männer-Gesangverein Frohsinn gegründet wurde, ist eine umfassende Chronik entstanden, die die Vereinsgeschichte dokumentiert – und sie lebendig macht. Der Vorsitzende Gebhard Hummel, der Zeugwart Georg Priller und die künftige Chronistin und Sopransängerin Silvia Kibele-Wolf stöberten in der langen Geschichte des Vereins. Die unzähligen gebundenen Bücher erzählen von Ereignissen, Entwicklungsschritten, Erfolgen – und vor allem von den Menschen, die den Gesangverein in 145 Jahren geprägt haben.

In vielen Stunden mühsamer Arbeit wurden diese alten Chroniken, in gestochener Schönschrift und künstlerisch wertvoll, mit viel Engagement und Herzblut gestaltet. Dabei sind auch so manche bislang unbekannte Geschichten ans Licht gekommen. Die Chroniken sind nicht nur eine Rückschau, sondern auch ein Ausdruck der Vereins- und Gesangskultur. Die aktuelle Vereinschronik des Gesangvereins Frohsinn 1880 Lauingen e.V. wird Sopransängerin Silvia Wolff-Kibele in bewährter Weise fortführen.

Lust auf Singen? Jede Stimme zählt! Frohsinn probt jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr (außer in den Schulferien) im Musiksaal des Albertus-Gymnasiums in der Schlösslestraße in Lauingen - und freut sich über Zuwachs.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!