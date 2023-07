Lauingen

06:30 Uhr

Sonderpostenhändler Thomas Philipps in Lauingen schließt

Plus Aktuell läuft im Geschäft im Lauinger Osten der Räumungsverkauf. Wann der Laden schließt und welche Gründe das Unternehmen nennt.

Von Jonathan Mayer

An den Fenstern prangen bereits Aufkleber, die den Räumungsverkauf ankündigen: Nach zwölf Jahren ist für den Sonderpostenhändler Thomas Philipps im Lauinger Osten Schluss. Der letzte Verkaufstag wird am 28. Juli sein, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt. Bis dahin wird das Sortiment aus Haushaltswaren, Lebensmitteln, Gartenbedarf und mehr günstiger angeboten.

Die Filiale von Thomas Philipps hatte im September 2011 unweit vom Kreisverkehr Mausfalle eröffnet. Doch was sind die Gründe für die Schließung? Theresa Philipps, die Leiterin der Marketingabteilung des Osnabrücker Unternehmens mit mehr als 200 Filialen in Deutschland, nennt betriebswirtschaftliche Gründe: "Wir sind stetig dabei, unsere Standorte zu optimieren. Das bedeutet, Standorte neu zu eröffnen und leider manchmal auch dafür an anderer Stelle zu schließen." Wer bis 28. Juli auf noch stärkere Reduzierungen hofft, könnte enttäuscht werden. Philipps gehe nicht davon aus, dass noch stärker reduziert werde. Denn ein Großteil der Ware in der Lauinger Filiale sei bereits abverkauft.

