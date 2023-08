Lauingen

SPD will mehr Spielraum für Tempo 30 in Lauingen

Die Lauinger SPD will einer Initiative beitreten, die mehr Spielraum bei Tempo-30-Straßen in Städten und Gemeinden fordert.

Plus Ganze Straßenzüge in Lauingen mit Tempo 30? Die SPD-Fraktion im Stadtrat könnte sich das vorstellen. Sie fordert, einer entsprechenden Initiative beizutreten.

Die SPD-Fraktion im Lauinger Stadtrat will, dass die Stadt der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" beitritt. Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler stellte bei der Stadtratssitzung am Dienstag einen entsprechenden Antrag. Bei dem Zusammenschluss von bislang 900 Kommunen aus ganz Deutschland geht es darum, dass Städte und Gemeinden mehr Spielraum bekommen sollen, um auf bestimmten Straßen etwa Tempo 30 auszuweisen.

Lauinger SPD: Stadtrat soll in der nächsten Sitzung abstimmen

In dem Antrag der SPD-Fraktion heißt es: "Die Städte und Gemeinden brauchen einen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, der es ihnen ermöglicht, Tempo 30 als (...) angemessene Höchstgeschwindigkeit dort anzuordnen, wo sie es für sinnvoll erachten." Für geringere Höchstgeschwindigkeiten gebe es unter anderem soziale, ökologische aber auch baukulturelle Argumente. "Nachdem wir ein Klimaanpassungskonzept beschlossen haben und auf dem Weg zu Fahrradstadt sind, könnte von diesem Beitritt ein weiteres wichtiges Signal zum Klimaschutz ausgehen", so Stuhler. In dem Antrag bittet die SPD-Fraktion, in der nächsten Sitzung über einen Beitritt abzustimmen.

