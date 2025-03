Spenden als Zeichen der Solidarität

Ein beeindruckendes Zeichen des sozialen Engagements setzten die Schülerinnen und Schüler des Arbeitskreises Solidarität am Albertus Gymnasium in Lauingen. Bei einer freundlichen Übergabe überreichten sie eine Spende über 1000 Euro an den Bunten Kreis in Augsburg, eine Einrichtung, die sich für die Unterstützung von Familien mit chronisch kranken Kindern einsetzt. Die Spende ist das Ergebnis verschiedener Aktivitäten, die der Arbeitskreis im Laufe des Jahres organisiert hat. Dazu gehörten Benefizaktionen, Kuchenverkäufe und die Grüüne Pause. „Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Aktionen eine so hohe Summe zusammenbekommen haben“, sagte Greta Spyrka, eine Schülerin des AK Solidarität. „Es ist uns wichtig, dass wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen können.“ Die Spende wird dazu verwendet, Projekte und Programme zu finanzieren, die den betroffenen Familien zugutekommen, sei es durch Beratungen, Freizeitangebote oder Hilfestellungen im Alltag. „Es ist schön zu sehen, wie junge Menschen sich engagieren und Verantwortung übernehmen“, sagte Nancy Tschirnack, Mitarbeiterin des Bunten Kreises, während der Übergabe. „Diese Unterstützung ermöglicht es uns, unsere Arbeit fortzusetzen und noch mehr Familien zu helfen." Die Übergabe fand am Albertus Gymnasium statt. Die Schulgemeinschaft würdigte das Engagement der Schülerinnen und Schüler. „Es ist beeindruckend, wie viel Herzblut und Einsatz die Mitglieder des AK Solidarität in ihre Aktionen gesteckt haben“, betonte Schulleiter Jochen Schwarzmann. „Sie zeigen, dass Solidarität und Mitgefühl nicht nur Worte sind, sondern durch Taten gelebt werden können.“ Der AK Solidarität plant bereits weitere Aktionen: „Wir möchten weiterhin aktiv sein und uns für Menschen in Not einsetzen“, fügte der Leiter Rainer Bauer hinzu. „Wir freuen uns darauf, neue Ideen zu entwickeln.“ So findet bereits am 28. März findet die nächste Aktion des AK Solidarität statt – ein Benefizschafkopf für die Dillinger Tafel.

