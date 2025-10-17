Spielhallen-Attacke in Lauingen: „Diese Tat sticht in puncto Menschenverachtung negativ hervor“

Es war eine Attacke, die in ihrer Brutalität selbst am Augsburger Schwurgericht fassungslos macht: Mindestens 23 Mal hat ein heute 29-jähriger Mann im Februar in Lauingen auf einen anderen eingeschlagen und getreten. Immer wieder auch gegen den Kopf des am Boden Liegenden – alles gut dokumentiert durch eine Überwachungskamera. Nun ist vor dem Augsburger Landgericht ein Urteil gegen den Angreifer gefallen. Die Richter sprechen ihn in allen Anklagepunkten schuldig. „Ihm war völlig egal, ob der Geschädigte überlebt oder nicht“, fasst Richter Franz Wörz zusammen.

Über drei Verhandlungstage hinweg hat sich das Gericht ausgiebig mit dem Fall beschäftigt: Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen wurden verhört, vom Geschädigten über Polizeibeamte und Rettungskräfte bis hin zu einer Tankstellenmitarbeiterin, die den Mann vor und nach der Tat gesprochen hat. Zwei Sachverständige gaben Gutachten über die Verletzungen des Opfers, den Alkoholpegel des Täters und zur Frage der Schuldfähigkeit ab. Am Donnerstag, dem vierten Verhandlungstag, folgte nun das Urteil.

Er habe sein Opfer „sprichwörtlich den Treppenabsatz hinuntergeprügelt“

Staatsanwalt Thomas Junggeburth sieht nach der Beweisaufnahme die Schuld des Mannes in jedem Anklagepunkt bestätigt. Die Liste ist lang: versuchte räuberische Erpressung, versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung. Junggeburth spricht von einer „Gewaltorgie, die selbst für ein Schwurgericht schwer verdauliche Kost darstellt“, von „massivsten“ Tatfolgen. Der Angeklagte habe sein Opfer, wie in dem Video zu sehen war, „sprichwörtlich den Treppenabsatz hinuntergeprügelt“. Dann sei er einige Schritte weggegangen, nur um umzudrehen und weiterzumachen. „Offensichtlich war er mit seinem Werk immer noch nicht zufrieden.“

Bei jedem der mindestens 18 Tritte, die sein Opfer erleiden musste, sei es ihm darum gegangen, größtmöglichen Schaden anzurichten. Auch von der Einlassung des Angeklagten, die seine Verteidigerin am ersten Verhandlungstag vortrug, hält der Staatsanwalt nicht viel. Sie sei ein „Schulbeispiel für ein ausschließlich taktisches Geständnis“. Er habe nur so viel zugegeben, wie ohnehin durch Videoaufnahmen bekannt war. Gleichzeitig habe er versucht, die Schuld auf das Opfer umzukehren. Der Angeklagte hatte behauptet, dass der Geschädigte ihm eine Getränkedose weggenommen und ihn ausgelacht habe. Junggeburth fordert neun Jahre und drei Monate Haft.

Die Verteidigerin spricht „nur“ von gefährlicher Körperverletzung

Die Vertreterin des Opfers und Nebenklägers, Rechtsanwältin Elisabeth Hößler, stimmt dem Staatsanwalt zu. Sie spricht von „massiver Gewalt“. Das Überleben ihres 26-jährigen Mandanten sei „reine Glückssache und vom Zufall abhängig“ gewesen. Ihr Mandant habe wochenlang nur Pudding und Brei essen können, musste mehrere OPs über sich ergehen lassen. Die psychischen Folgen spüre er bis heute.

Verteidigerin Daniela Rose räumt zu Beginn ihres Plädoyers ein: „Die Tat meines Mandanten ist abscheulich.“ Er sei selbst erschüttert gewesen, als er das Video zum ersten Mal sah. Doch sei die Attacke die Folge eines „verhängnisvollen Missverständnisses“. In ihrer Darstellung hat nicht der Angeklagte sein Opfer zum Mittrinken überredet, um dann Geld von ihm zu fordern. Stattdessen hätten sich die beiden, das Opfer ist deutsch, der Täter ukrainisch, nicht verstanden und ihr Mandant sei sich nicht respektiert vorgekommen. Er habe sein Opfer nicht töten wollen, was auch daran erkennbar sei, dass sich der Angeklagte nach der Tat im Umfeld des Tatorts aufgehalten hat. Sie fordert, ihren Mandanten lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig zu sprechen, drei Jahre und neun Monate Haft.

Sein letztes Wort nutzt der Angeklagte für eine weitere Entschuldigung. „Verzeih mir, dass das so passiert ist“, übersetzt die Dolmetscherin. „Ich möchte, dass wir im Frieden auseinandergehen.“ Er schäme sich für die Tat und bitte um eine Chance, es wiedergutzumachen. Es gibt einen Täter-Opfer-Ausgleich von insgesamt 10.000 Euro, 2000 Euro hat der 29-Jährige bereits bezahlt, den Rest wird er nach seiner Haft begleichen.

Es sei Zufall gewesen, dass das Opfer überlebte

Knapp eineinhalb Stunden berät das Gericht, das aus zwei hauptamtlichen Richtern und einer Richterin sowie zwei Schöffinnen unter Vorsitz von Franz Wörz besteht. Er greift schließlich auf, was Verteidigerin und Staatsanwalt bereits sagten: Es handle sich um eine „abscheuliche Gewaltorgie, die der Angeklagte in Lauingen vollbracht hat“. Der Mann sei in allen Anklagepunkten schuldig, die Schilderungen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich zutreffend. Das Geständnis des 29-Jährigen sei „nichts Ganzes und nichts Halbes“, die Ausflucht, er habe in Deutschland „eine schwierige Zeit“ gehabt seit seiner Ankunft im Januar, unzutreffend. „Er hatte durchaus eine Perspektive, sich in Deutschland eine Existenz aufzubauen und seine Kinder nachzuholen“, so Wörz.

Der Richter zerpflückt in seiner Urteilsbegründung weite Teile der Darstellung der Verteidigerin: Natürlich habe der Angeklagte ein paar Worte Englisch sprechen können, natürlich könne man von einem bedingten Tötungsvorsatz ausgehen. Dazu verweist er auf höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH. Der Geschädigte sei ein „absolut unschuldiges Zufallsopfer“. Das Gericht habe zeitweise sogar darüber nachgedacht, ob es sich um versuchten Mord handle, sei davon aber abgerückt. Acht Jahre muss der 29-jährige Ukrainer in Haft. „Diese Tat sticht in puncto Menschenverachtung leider negativ hervor“, so Wörz.

Nach dem Urteil darf der Mann noch kurz mit Verwandten im Zuschauerraum sprechen. Dann kommt er zurück in Haft. Er hat eine Woche Zeit, um Revision einzulegen.