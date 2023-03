Lauingen

11:30 Uhr

Spielplätze, Gewerbegebiete, Kindergärten: Lauingen spart und investiert zugleich

Plus Die Stadt Lauingen investiert in diesem Jahr in wichtige Projekte - und das ohne neue Kredite. Bis 2026 will sie finanziell wieder eigenständig sein.

Von Jonathan Mayer

Die über viele Jahre angespannte finanzielle Lage Lauingens entspannt sich langsam. Dank Haushaltskonsolidierung und Stabilisierungshilfen konnte der Schuldenstand in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden - von fast 20 Millionen auf 11,7 Millionen Euro, die für 2023 angesetzt sind. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) formuliert es so: Neu sei für diesen Haushalt, "dass wir ein wenig entspannter über unsere finanzielle Lage sprechen können". Die seit nunmehr vier Jahren laufende Sanierung der Finanzen heißt aber nicht, dass dieses Jahr nicht investiert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

