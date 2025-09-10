Spielplätze in Lauingen sollen modernisiert werden

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche in Lauingen für die 16 öffentlichen Spielplätze und vier Bolzplätze? Mit dieser Frage hat sich in den letzten Jahren ein zwölfköpfiger Arbeitskreis von Mitgliedern aus Stadtrat, Elternbeiräten sowie Erzieherinnen unter Leitung von Bürgermeisterin Katja Müller und dem Städtischen Bauhofleiter Martin Koller beschäftigt. Jetzt liegen die Ergebnisse auf Basis einer umfangreichen Befragung der Kindergärten, von Grund- und Mittelschule sowie des Jugendcafés vor. In die Bewertung flossen die Aussagen von Kindern, Jugendlichen, Kinderhausleitungen, Lehrkräften, Eltern sowie der Jugendpflegerinnen des Lauinger JuCa ein. Nach einer intensiven Evaluierung durch die Arbeitsgruppe auf Punkte wie Standort, baulicher Zustand, Erlebnis-/Aufenthaltswert, Multifunktionalität und Verbesserungsmaßnahmen steht ein Aktionsplan fest. „Wir gehen nach einer Priorisierung vor und planen finanzielle Mittel in den kommenden Jahren in den Haushalt ein“, so wird Bürgermeisterin Müller in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Luitpoldhain steht ganz oben auf der Liste

Ganz oben auf der Priorisierung steht der Spielplatz Luitpoldhain mit seinen fast 21.000 Quadratmetern Fläche. Er ist der beliebteste Spielplatz in Lauingen. Verbesserungsvorschläge sind mehr Barrierefreiheit sowie multifunktionale Mehrgenerationengeräte, die auch von Erwachsenen und Senioren genutzt werden können. Dazu werden mehr Bänke und Tische gefordert. Auf dem zweiten und dritten Platz der beliebtesten Spielplätze für die bis zu Sechsjährigen folgen der Ankerplatz und die Gartenstraße. Bei den Sieben- bis Zwölfjährigen sind es die Spielplätze Garten- und Rotgerberstraße. Ganz hinten rangiert bei allen Altersgruppen der Spielplatz Dr.-Wolf-Straße. Deswegen steht dieser Standort nach den Spielplätzen Luitpoldhain und Landessiedlung auf dem dritten Platz der Priorisierung.

Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich mehr Klettergerüste, Trampoline, Seilbahnen und Wasserspiele. Dazu kommt die Forderung der Beteiligten nach zusätzlichen Kleinkinderspielgeräten. Als Verbesserungsvorschläge fließen Beschattung, verbesserte Platzzustände, Sitzgelegenheiten und Müllvermeidung mit ein. Weitere Pläne sind erhöhte Grünanteile, die Gestaltung mit natürlichen Materialien sowie die Aufbringung von Rindenmulch als Fallschutz bei Rutschen, Schaukeln, Wippen und Klettergerüsten.

Lauingen sei eine „kinder- und jugendfreundliche Stadt“

Im Stadtteil Faimingen soll eine Umsiedlung und Neugestaltung des Spielplatzes geprüft werden. Ein möglicher neuer Standort könnte das Grundstück neben dem Apollo-Grannus-Tempel sein. Durch die Nähe zur historischen Stätte bietet sich laut Pressemitteilung der Stadt die Chance, das Thema „Römer“ gestalterisch aufzugreifen und in das Spielplatzkonzept zu integrieren. In den Stadtteilen Veitriedhausen und Frauenriedhausen stehen die Planungen in der Priorität hoch oben, hier handelt es sich um Kleinmaßnahmen.

Generell seien die Lauinger Spiel- und Bolzplätze in einem guten Zustand, so die Stadt. „Verbesserungspotenzial ist vorhanden, das gehen wir an, wir sind eine kinder- und jugendfreundliche Stadt“, so die Bürgermeisterin. Miteinfließen in die künftigen Planungen werden auch die Ergebnisse des Projekts „ZAM – Jugend aktiv im Landkreis Dillingen“. Befragt wurden über 1000 junge Menschen aus dem Landkreis zu ihren Einstellungen, Wünschen, Erwartungen und Zukunftsaussichten. Ein Wunsch der Lauinger Jugendlichen ist ein öffentlicher Treffpunkt mit Solarbank und WLAN fürs Smartphone.