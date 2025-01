Stadtkapelle Lauingen verzaubert mit Schätzen aus dem Archiv

Nachdem das Weihnachtskonzert nunmehr schon seit über 40 Jahren stattfand, haben sich die Musiker um Dirigentin Ingrid Philipp dazu entschlossen, aus dem Notenarchiv einige der schönsten Stücke auszugraben. Zum Auftakt spielte die Kapelle „So schön ist Blasmusik“. Mit Leonard Bernsteins wohl bekanntestem Musical „West Side Story“ durften sich die Zuhörer auf ein temperamentvolles Medley einstellen. Für Freunde konzertanter-böhmischer Blasmusik brachte die Kapelle die Polka „Die Liebste“ sowie den „UNO-Marsch“ zu Gehör, der dem übergeordneten Ziel des Friedens ein musikalisches Denkmal setzt. Dass Ingrid Philipp als musikalische Leiterin der ersten Stunde der Weihnachtskonzertreihe mir ihrer Kapelle harmoniert, stellte sie mit dem Dirigat bei „Chase the Sun“ unter Beweis. Benedikt Hahn überzeugte selbstsicher bei „Under the Boardwalk“ mit sanften Tönen als Flügelhornsolist. Nachdem Moderator Uwe Kaipf eine Pause angekündigt hatte, wurden die Besucher mit „Frank Sinatra Classics“, bestehend aus Titeln wie My Way, hier durch ein gefühlvoll vorgetragenes Saxophonsolo von Alessandra Deramo, an den Broadway entführt. Zu Beginn des zweiten Konzertteils übernahm Annalena Schadl die Moderation und kündigte ein abwechslungsreiches Programm des Projektorchesters, bestehend aus Jungmusikern der Stadtkapelle Lauingen und des Musikvereins Haunsheim an. Hierbei konnte sich das Publikum von der ausgezeichneten Jungendarbeit beider Klangkörper überzeugen. Mit „Charles Chaplin“ wurde an den humorvoll-frechen Slapstick-Komiker mit kleinem Bärtchen, übergroßen Schuhen und Melone erinnert. Beim peppigen Ohrwurm „The Bare Necessities“, besser bekannt als „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“ aus Walt Disneys Dschungelbuch, durften alle Register in Erscheinung treten. Mit der Ballade „The Story“ beendete die Kapelle ihr Konzertprogramm. Vorsitzender Thomas Schadl bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Besuchern für ihr Kommen, bevor diese mit „Stille Nacht“ festlich entlassen wurden.

