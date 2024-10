Stadtradeln 2024: Lauinger radeln 59.834 Kilometer

59.834 Kilometer in 4909 Radlfahrten haben 19 Lauinger Teams mit 309 Aktiven innerhalb von drei Juliwochen bei der Aktion Stadtradeln 2024 zurückgelegt. In anderen Worten: Von Lauingen aus wurde eineinhalbmal um die Welt geradelt. Mit dabei waren im Rahmen des Wettbewerbs Schulradeln auch die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule, die Donau-Realschule, das Albertus Gymnasium, die Berufsschule und das BVS-Bildungszentrum. Exakt 9938 Kilogramm CO₂, also rund zehn Tonnen, sparten die Lauinger Radelnden ein, das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen CO₂-Speicherung von rund 1000 Bäumen, teilt die Stadt mit. „Eine starke Leistung“, so Bürgermeisterin Katja Müller. Als Newcomer sicherte sich das Team „Oberes Brunnental“ mit sechs Aktiven und 5220 Kilometern auf Anhieb den zweiten Platz in der Kategorie „Radlaktivstes Team“ pro Teammitglied.

Die Aktion Stadtradeln 2024 im Überblick Größtes Team: Gold: HSG Lauingen-Wittislingen, 120 Radelnde; Silber: Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen, 61 Radelnde; Bronze: Offenes Team, 19 Radelnde Radelaktivstes Team: Gold: HSG Lauingen-Wittislingen, 19.011 km; Silber: Ski & Bike, 8558 km; Bronze: Offenes Team, 5348 km Radelaktivstes Team pro Teammitglied: Gold: Team Plattfuß, 902 km pro Teammitglied; Silber: Oberes Brunnental, 870 km pro Teammitglied; Bronze: Ski + Bike, 503 km pro Teammitglied

Zweifacher Lauinger Stadtradeln-Sieger 2024 wurde die HSG Lauingen-Wittislingen. Bereits 2023 versprachen die Aktiven, ihre Leistung heuer zu toppen. Gold gab es für die Kategorien „Größtes Team“ mit 120 Teilnehmenden und „Radelaktivstes Team“ mit 19.011 Kilometern. Die Teilnehmenden waren zwischen acht und 70 Jahren. Die HSG Lauingen-Wittislingen ist eine der größten TVL-Abteilungen mit intensiver Jugendarbeit von den Zwergerln ab rund drei Jahren über die Minis, die Junioren, die E- bis A-Jugend bis hin zu den Damen/Herren und den Senioren. „17 Mannschaften sind im Spielbetrieb mit 42 Übungsleitern und Betreuern“, berichtet Thomas Joekel, einer der sechs Abteilungsleiter. „Das ist Engagement über alle Altersgruppen hinweg“, freute sich die Rathauschefin. Nächstes Jahr feiert die HSG ihren zehnjährigen Zusammenschluss.

Für die Leistungen gab es Urkunden in Gold, Silber und Bronze und als Preis jeweils einen Geschenkkorb von Braumadl und dazu Einkaufs-Gutscheine der Lauinger Wirtschaftsinitiative (LWI), finanziert von der Stadt Lauingen. Katja Müller bestätigte, dass auch in diesem Jahr „als Dankeschön für die vielen Radkilometer erneut Klimabäume im Stadtgebiet und zusätzlich im Zuge des Waldumbaus klimatolerante Bäume gepflanzt werden zur langfristigen CO₂-Speicherung“. Zur Seite steht im Stadtwald Förster Johannes Mayer. (AZ)