Straßensperrungen wegen Lauinger Triathlon

Am Wochenende findet wieder der Lauinger Triathlon statt. Ein Teil des Wettkampfes wird in der Lauinger Innenstadt ausgetragen. Der Verkehr muss daher umgeleitet werden.

Neben den Schwimmwettbewerben am Auwaldsee findet ein Großteil der sportlichen Wettkämpfe in der Innenstadt Lauingens statt. Dies macht es erforderlich, an den beiden Wettkampftagen das Stadtzentrum für den Verkehr abzuriegeln.

Am Samstag, 10. Juni, sind der Marktplatz sowie ein Teilstück der Herzog-Georg-Straße (zwischen Geiselina- und Brüderstraße) komplett gesperrt. Ab 15 Uhr ist ein weiteres Teilstück der Herzog-Georg-Straße (zwischen Brüder- und Rosenstraße) wegen des Aufbaus der Fahrradständer gesperrt.

Ab 16 Uhr sind dann folgende Straßen und Plätze komplett gesperrt: Marktplatz, Herzog-Georg-Straße ab der Einmündung Rosenstraße bis zur Gundelfinger Straße (DLG28), Gundelfinger Straße (DLG28), DLG28 zwischen Lauingen und der Einmündung der Römerstraße auf Höhe Faimingen, Rosenstraße, Imhofstraße.



Ab 20 Uhr bleibt die Herzog-Georg-Straße von der Einmündung Schabringer Straße bis zur Einmündung Riedhauser Straße sowie die Geiselinastraße wegen Ab- bzw. Aufbauarbeiten komplett gesperrt.

Sperrung Triathlon Lauingen: So verläuft die Umleitung

Aus Fahrtrichtung Gundelfingen kommend müssen Autofahrer über die DLG7 - B16 - AS Lauingen/Wolfsgrube - Riedhauser Straße (DLG28) - Hanns-Martin-Schleyer-Straße - Max-Eyth-Straße - Schabringer Straße - Johann-Röhm-Straße - Dillinger Straße bzw. in umgekehrter Reihenfolge. Aus Fahrtrichtung Süden kommend läuft die Umleitung über die St2025 - Kreisverkehr Weisinger Straße - St2025 - Kreisverkehr Mausfall.

Diese Straßen sind in Lauingen am Sonntag gesperrt

Am Sonntag, 11. Juni, sind ab 6 Uhr (für die Dauer der Veranstaltung) folgende Straßenabschnitte gesperrt: Herzog-Georg-Straße von Einmündung Brüderstraße/Albertusstraße bis zur Einmündung Zenettistraße, Geiselinastraße, Donaustraße, Weisinger Straße, Kreisverkehr im Zuge der St2025, DLG24 zwischen Lauingen und Weisingen.

Triathlon am Sonntag: So verläuft die Umleitung

Von Dillingen kommend in Fahrtrichtung Gundelfingen fahren Autofahrer über Lauingen, Dillinger Straße - Johann-Röhm-Straße - Schabringer Straße - Max-Eyth-Straße - Hanns-Martin-Schleyer-Straße - Riedhauser Straße (DLG28). Von Wittislingen/Haunsheim kommend Fahrtrichtung Aislingen/Weisingen: St2025 - Kreisverkehr SAME - St2025 - DLG28 - Riedhauser Straße (DLG28) - Hanns-Martin-Schleyer-Straße - Max-Eyth-Straße - Schabringer Straße - Johann-Röhm-Straße - Dillinger Straße - Kreisverkehr Mausfall - DLG42 - Dillingen - St2032 - Holzheim - St2028. Von Offingen/Gundremmingen kommend nach Lauingen über die St2025 - Kreisverkehr - St2028 - Aislingen - St2028 - Weisingen - St2028 - Holzheim - St2032 - Dillingen - DLG42. Von Weisingen/Holzheim kommend nach Lauingen über die St2028 - St2032 - Dillingen - DLG42.

Die Umleitungsstrecken sind laut Pressemitteilung der Stadt gut ausgeschildert. Es wird darum gebeten, die Ausweichstrecken zu befolgen. (AZ)