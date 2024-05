Lauingen

vor 2 Min.

Streit um die Ludwigstraße in Lauingen: Anwohner verteilen Flugblätter

Plus Der Streit um die Lauinger Ludwigstraße nimmt kein Ende. Jetzt verteilen Anlieger Flugblätter in der Stadt. Die Bürgermeisterin spricht von Panikmache.

Von Jonathan Mayer

Der Streit um die Zukunft der Ludwigstraße in Lauingen geht in die nächste Runde. In den vergangenen Wochen haben Anwohnerinnen und Anwohner Flugblätter verteilt, nicht nur in dem Viertel zwischen Bahnhofstraße und Riedhauser Straße, sondern auch in anderen Teilen der Stadt. Die Kernbotschaft: Was dort passieren soll, sei ungerecht und unnötig, die Asphaltierung der Wege werde auf dem Rücken der Anwohner finanziert. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) kontert: Die Aktion sei Panikmache.

Zur Vorgeschichte: In den vergangenen Monaten kam es in den Stichwegen der Ludwigstraße vermehrt zu Stürzen, in dem Zuge wurde die Stadt mit einer Schadenersatzforderung konfrontiert. Denn die Wege sind nicht asphaltiert, sondern lediglich geschottert. Immer wieder gibt es Schäden, der Bauhof muss regelmäßig Schlaglöcher stopfen. Die Stadt ist in der sogenannten Verkehrssicherungspflicht, muss also dafür sorgen, dass alle Wege sicher sind. Also beschloss die Stadt, die Wege zu asphaltieren. Die Anwohnerinnen und Anwohner sollen dafür bezahlen, denn es handelt sich nicht um eine Sanierung, sondern um eine erstmalige Erschließung. Damit tragen die Menschen vor Ort 90 Prozent der Kosten. Die Anwohner sind entsprechend verärgert, die Schadenersatzforderung übrigens wurde zurückgenommen. Am Plan der Stadt ändert das aber nichts.

