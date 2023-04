Streit zwischen zwei Männer in Lauinger Disco eskaliert

Zwischen zwei Männern ist es beim Feiern in Lauingen zu einem Missverständnis gekommen. Als sie sich bei einer Pizza versöhnen wollten, schlug der Jüngere den Älteren.

In einer Disco in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ist es in der Sonntagnacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Nachdem ein 33-Jähriger pfiff und ein 23-Jähriger dies irrtümlich auf sich bezog, schlug er ihm zunächst leicht mit der Hand in den Nacken.

Disco in Lauingen: 23-Jähriger schlägt 33-Jährigem mit Faust ins Gesicht

Anschließend trennten sich der Polizei zufolge die zwei Männer. Um sich mit dem 23-Jährigen wieder zu vertragen, lud ihn der 33-Jährige zum Teilen einer Pizza ein. Da ihm die Hälfte der Pizza jedoch nicht genug war, schlug der Jüngere dem Älteren mit der Faust in das Gesicht. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 33-Jährige das T-Shirt des 23-Jährigen zerriss. Beide Männer waren deutlich alkoholisiert und wiesen einen Alkoholwert von etwa einem Promille auf. (AZ)