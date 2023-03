Täter stehlen Kabel eines Lastwagens

Die Täter waren in der Hans-Martin-Schleyer-Straße unterwegs. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro.

Bisher unbekannte Diebe stahlen laut Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 17.40 Uhr und 18.15 Uhr an einem Lastkraftwagen, der in der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen geparkt war, mehrere Kabel und Schalter. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeugteile beläuft sich auf etwa 250 Euro. (AZ)